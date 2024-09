Grêmio e Inter recebem primeira parte de ajuda financeira da CBF

Clubes serão pagos por conta dos custos de logística e transporte no período posterior às enchentes no Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

A CBF depositou a primeira parte dos valores para ajudar os custos de Grêmio e Internacional após enchentes do Rio Grande do Sul. Os valores são referentes a custos de logística e transporte no período posterior às enchentes. Grêmio e Inter receberam R$ 2 milhões depois de uma prestação de contas dos clubes. No entanto, o Tricolor deve receber mais R$ 5 milhões, enquanto o Colorado outros R$ 3,5 milhões. A informação é do jornalista Jeremais Wernek.