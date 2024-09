Flamengo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Fla só precisa do empate no Maracanã para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Mas Bahia tenta surpreender Crédito: Jogada 10

Flamengo e Bahia jogam nesta quinta-feira (12/9), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, às 21h45 (de Brasília). O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo, em Salvador, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. Assim, joga pelo empate. Mas o Bahia tenta inverter a vantagem. Caso vença por um gol de diferença, pênaltis. Por dois gols, se classifica. Quem avançar enfrentará o Corinthians, que eliminou o Juventude. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora