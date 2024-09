Flamengo vence Bahia e se garante na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo está em mais uma semifinal de Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (12/9), no Maracanã com 65.662 torcedores, pela volta pelas quartas de final, venceu o Bahia por 1 a 0, gol de Arrascaeta. O Rubro-Negro também venceu em Salvador (1 a 0). Com isso avança de fase. O resultado foi justo, pois o time carioca apresentou bom futebol, dominou o jogo e criou mais chance do que o time rival. E Rogério Ceni segue com a sua sina. Afinal, como técnico, o comandante – agora no Bahia – enfrentou o Flamengo 14 vezes. Perdeu todas.

Com isso, o Flamengo enfrentará o Corinthians nas semifinais (o Timão eliminou o Juventude). Além disso, o Rubro-Negro/time baiano abocanha mais R$ 9,45 milhões. Assim, o Rubro-Negro, que entrou a partir da terceira fase e chega na sua quarta semifinal de Copa do Brasil seguida, soma R$ 19,635 milhões em premiação na competição. Mas o eliminado Bahia, que jogou a competição desde a primeira fase, sai da competição com premiação de R$ 13,44 milhões.

Muito estudo no 1º tempo

O que se viu na primeira etapa foi um jogo de toque de bola muito qualificado das esquipes. Porém, com poucas chances reais de gol. O Bahia, superior nos primeiros dez minutos, quase marcou quando Everton Ribeiro voltou para buscar o jogo (como fez várias vezes) e lançou Everaldo no meio da zaga. O atacante chutou rasteiro. Contudo, a bola passou raspando a trave esquerda de Matheus Cunha.