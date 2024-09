Estêvão valoriza aprendizado na Seleção e mostra foco na volta ao Palmeiras

Jovem de 17 anos entrou no segundo tempo dos jogos contra Equador (vitória por 1 a 0) e Paraguai (revés pelo mesmo placar), pelas Eliminatórias

“Foi muito importante para mim. Um período muito bom em que pude aprender com várias pessoas diferentes, vários craques. Gratidão a Deus por essa oportunidade e por representar o Palmeiras na Seleção. Espero voltar mais vezes. Mas retornar para cá é muito bom também, estar junto dos meus companheiros, junto da minha família. Agora é focar para a sequência do campeonato”, iniciou.

Em seu retorno ao Palmeiras após a primeira convocação para a Seleção Brasileira principal, Estêvão espera colocar em prática no Palmeiras tudo o que aprendeu em sua passagem pela Canarinho. E o jovem meia-atacante, aliás, já mostra foco no Campeonato Brasileiro.

Estêvão: entrada no segundo tempo dos jogos do Brasil

Promovido ao time profissional após a Copinha, Estêvão logo se tornou titular do time de Abel Ferreira e com papel de destaque. Pela Seleção nesta Data-Fifa, entrou aos 16 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Equador e, na última terça, frente ao Paraguai, foi a campo apenas aos 40 minutos da segunda etapa.

Ao receber sua primeira chance com Dorival Júnior, o palmeirense se tornou o quinto atleta mais jovem a defender o Brasil. Ele fica atrás apenas de Endrick, Coutinho, Edu e Pelé.

Ao lado de Richard Ríos, que estava a serviço da Colômbia, Estêvão voltou às atividades no Verdão, na última quarta-feira (12), já de olho no duelo diante do Criciúma, domingo (15), pelo Brasileirão.