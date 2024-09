Depay revela inspiração em Ronaldo e relembra gol na Neo Química em 2014

Desde o início da coletiva de sua apresentação, Memphis Depay demonstrou um enorme respeito pelo futebol brasileiro. Assim, em determinados momentos, o holandês citou craques como Neymar e Ronaldo, que tem uma ligação com o Corinthians e o PSV, clube no qual foi revelado.

“Um dos jogadores que mais me inspirou foi o Ronaldo. Ele jogou no PSV, Barcelona e também aqui. A forma como ele jogava, sempre disse que ele me inspirava. Para mim, vai além. Os brasileiros, em todo o mundo e aqui, não precisam me agradecer por eu falar com respeito. Vocês contribuíram com o futebol no mundo inteiro, vocês nos inspiraram. O Ronaldo me inspirou muito”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando acertou com o clube paulista, uma curiosidade tomou conta das redes sociais. Afinal, o jogador estufou a rede há dez anos, com a camisa da Holanda, na Copa do Mundo, realizada no Brasil. Dessa forma, o tento aconteceu em Itaquera, no estádio do Corinthians, na vitória por 2 a 0 sobre o Chile, na fase de grupos.