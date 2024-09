Cruzeiro tem retorno de jogador selecionável, e Barreal treina com o elenco

William estava com a Seleção Brasileira, mas já está de volta e vai para o jogo contra o São Paulo, no domingo

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília). Para este confronto, a Raposa contará com o retorno do lateral-direito William e poderá ter também Alvaro Barreal disponível.

William, que estava com a Seleção Brasileira durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, retornou ao time nesta quinta-feira. Como ele é o titular da posição e já está integrado ao elenco, Fernando Seabra deverá escalá-lo para o jogo. Ele ficou no banco na última terça contra o Paraguai e não foi utilizado por Dorival Júnior.