CBF recusa pedido do Corinthians para inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil

Timão tenta argumentar, mas entidade não aceita inscrição do holândes, que ficará fora das semifinais e possível decisão do título

Memphis Depay só poderá vestir a camisa do Corinthians no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. A CBF não aceitou os argumentos do clube para inscrever o atacante holandês nos jogos finais da Copa do Brasil. Com isso, ele será desfalque na semifinal e em uma possível decisão de título.

O prazo para regularizar novos atletas era até meia-noite de segunda-feira, dia 9 de setembro. No entanto, o Corinthians não recebeu todos os documentos a tempo. Memphis apareceu no BID apenas no dia seguinte. O clube, por sua vez, conseguiu inscrever o meia peruano André Carrillo.