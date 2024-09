CBF notifica LiveMode por exploração de marca do Brasileirão; entenda

“Com extrema surpresa e indignação que essa Confederação tomou conhecimento do uso e exploração das marcas de sua titularidade comercial do Campeonato Brasileiro”. O trecho se refere à notificação enviada pela CBF após acesso ao material da LiveMode, encaminhado à entidade no dia 20 de agosto de 2024.

CBF cita ilegalidade em ação da LiveMode

A LiveMode tinha como objetivo apresentar o material em uma proposta de parceria comercial com a Betfair. A CBF, porém, flagrou ilegalidade no conteúdo ao visualizar marcas e emblemas do Brasileirão – que pertencem exclusivamente à entidade. Também havia imagens de ídolos e escudos de times da Libra (Liga do Futebol Brasileiro).

A CBF recebeu com o conteúdo com indignação e proibiu o uso de suas marcas por parte da LiveMode. Na notificação enviada à empresa, a entidade frisa que a determinação também tem vigência para Séries B, C e D do Brasileirão. O mesmo serve para outros campeonatos nacionais promovidos pela Confederação: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste e etc.

“Verifica-se, de maneira incontestável, flagrante ilegalidade na ação cometida pela empresa. (…) Sem a obrigatória e indispensável autorização prévia. Tampouco sem ostentar os poderes específicos e necessários para atuar na defesa dos seus interesses, da Confederação Brasileira de Futebol”, dizia um trecho do ofício divulgado pelo ‘Máquina do Esporte’.