CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos em vitória do Corinthians

Lances aconteceram, na última quarta-feira, em classificação do Timão sobre o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (12), os áudios do VAR nos dois gols do Juventude contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O primeiro deles foi anulado após revisão, mas o segundo foi confirmado. Mesmo assim, o Alvinegro venceu por 3 a 1 e se classificou para as semifinais.

No primeiro lance, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães deu o gol no campo, mas mudou a decisão após consulta ao VAR. Ele afirmou que o goleiro Hugo “estava segurando a bola” quando Lucas Barbosa foi para a disputa e, na sequência, marcou para o time visitante.

“A bola aparentemente passa por baixo da perna do goleiro. A bola tá entre as mãos do goleiro. A posse é dele. Vou recomendar revisão. A bola está entre as mãos dele, e o jogador (do Juventude) chega solando a bola”, disse Rodrigo Nunes de Sá, VAR do jogo.