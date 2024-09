Botafogo: Textor afirma que Almada e Adryelson vão para o Lyon em 2025

Acionista majoritário da SAF Botafogo e do Lyon, o empresário garantiu a dupla no clube francês na próxima temporada

Acionista majoritário da SAF Botafogo e do Lyon, John Textor garantiu em entrevista coletiva, na última quarta-feira (11). que Thiago Almada e Adryelson vão para o clube francês em 2025. Os dois chegaram no Alvinegro nesta janela de transferências. O zagueiro, por sinal, estava no clube francês desde o início deste ano.

“Foi escolha do Adryelson retornar (ao Botafogo) e ele estará de volta ao Lyon. Com certeza retornará à Europa porque há muitos clubes interessados nele e terá oportunidade. Era um dos melhores zagueiros do time e provou que teria mais chances. Ele terá mais espaço no Botafogo, onde já foi convocado (pela Seleção Brasileira) no ano passado. (Thiago) Almada também virá”, disse.

Adryelson destacou-se no clube carioca na última temporada e deixou o Botafogo rumo ao Lyon junto com o goleiro Lucas Perri. No entanto, voltou no meio deste ano. O Alvinegro estava em busca de um zagueiro e ele retornou para ajudar a equipe na busca pelos títulos em disputa: Brasileirão e Libertadores.