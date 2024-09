Betis x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25 após a pausa do futebol europeu para a Data Fifa de setembro. Nesta sexta-feira (13), o Betis recebe o Leganés às 16h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pelo jogo de abertura da 5ª rodada da La Liga.

Como chega o Betis

O Betis vem de uma derrota para o Real Madrid na rodada passada e não faz um bom início de temporada. Isto porque o clube ainda não venceu nesta edição da La Liga e chega pressionado para conquistar a primeira vitória diante de seus torcedores.

Dessa maneira, a equipe aparece na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos em quatro jogos.