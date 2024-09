Após Data Fifa, Arias se reapresenta ao Fluminense nesta sexta-feira

Depois da Data Fifa, Jhon Arias irá retornar aos treinos no Fluminense na próxima sexta-feira (13), visando o duelo com o Juventude, no domingo (15), no Alfredo Jaconi. Assim, o colombiano, que tem uma filha recém-nascida, ganhou um dia de folga antes de voltar aos trabalhos no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o jogador estará à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto que está marcado para às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso o Tricolor vença e tenha uma combinação de resultados, pode dar um salto na classificação, de 16º para 12º.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Data Fifa, a Colômbia empatou com o Peru e derrotou a Argentina, no reencontro das seleções após a final da Copa América. O jogador, inclusive, participou do lance do primeiro gol, ao servir James Rodríguez, que encontrou Yerson Mosquera para estufar a rede.