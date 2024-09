Vini Jr minimiza nova atuação abaixo com a Seleção: ‘Sei que posso melhorar’

Vini Jr teve mais uma atuação apagada com a camisa da Seleção Brasileira. O atacante não conseguiu evitar a derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa. Assim, surgiu novamente a dúvida do motivo do jogador não conseguir repetir as boas atuações do Real Madrid com a Amarelinha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida, o atacante disse que sabe do seu potencial e importância, mas também avisou que nem sempre vai conseguir marcar os gols necessários.