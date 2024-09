Vaias e faixa provocativa: meia ironiza ‘clima hostil’ em derrota da Argentina para Colômbia

O meia argentino usou um tom meio irônico para demonstrar clareza sobre os manifestos colombianos na noite de terça-feira (10). De Paul criticou as vaias no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, durante o hino nacional da Argentina.

A rivalidade entre Colômbia e Argentina se tornou mais patente depois da Copa América, e o clima hostil promovido pelos colombianos na vitória sobre os visitantes deixou isso claro. Não à toa, uma faixa provocativa aos argentinos e as vaias durante o hino nacional do país incomodaram o meia De Paul.

Colômbia quebra tabu sobre Argentina

A seleção colombiana venceu a Argentina por 2 a 1 pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na noite de terça-feira (10). O triunfo, inclusive, pôs fim a um jejum que perdurava há cinco anos no retrospecto entre as equipes.

A derrota, contudo, não interferiu na situação da Argentina na competição, que se mantém na liderança com 18 pontos. A diferença para Colômbia, segunda colocada, caiu de quatro para dois pontos. Os colombianos assumiram à vice-liderança justamente com a vitória sobre a Albiceleste, ultrapassando o Uruguai.

Críticas do meia De Paul

Além de comentar sobre o clima hostil em Barranquilla, o meia De Paul também criticou o horário da partida – às 15h30 no horário local. Isso porque a temperatura – já elevada – estava ainda mais alta no período da partida. Não à toa, o duelo sofreu duas paralisações para hidratação dos atletas, visto que o calor ultrapassou os 30 graus no decorrer do confronto.