Scaloni distribui críticas após derrota da Argentina para a Colômbia

Lionel Scaloni não poupou críticas após a derrota da Argentina para a Colômbia, nesta terça-feira (10), em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Entretanto, o técnico não mirou os seus jogadores.

O comandante argentino fez reclamações em razão do horário do jogo válido pela oitava rodada. Tanto argentinos quanto colombianos sofreram com o forte calor, já que a bola rolou às 17h30 (de Brasília) e 15h30 (horário da Colômbia).

“O horário do jogo não é bom. Poderia ser jogado às 5h, 6h, 7h da tarde. Não creio que seja saudável para os jogadores de futebol desenvolverem o seu potencial. O calor é o mesmo para ambos, mas é claro que as condições não são as melhores para um espetáculo. Ainda mais para duas equipes que estão bem na classificação. Mas não é desculpa”, iniciou.