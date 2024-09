Santos vence o Água Santa em jogo-treino

Vitória por 3 a 0 faz parte da preparação do Santos para duelo contra o América-MG, no próximo domingo, pela 26ª rodada da Série B Crédito: Jogada 10

O Santos venceu o Água Santa por 3 a 0 em jogo-treino realizado na última terça-feira (10), no CT Rei Pelé. Os gols do triunfo do Peixe foram anotados por João Basso, Yusupha Njie e Vinícius Balieiro. O amistoso fez parte da preparação para o duelo contra o América-MG, no próximo domingo (15). O duelo foi dividido em dois tempos de 30 minutos. O time comandado por Fábio Carille entrou em campo com: Diógenes (Renan); Rodrigo Ferreira, Alison, Basso e Souza; Sandry, Patrick e Billy Arce; Yusupha Njie, Otero (Vinícius Balieiro) e Julio Furch (Andrey). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O elenco do Santos trabalhou em dois períodos nesta terça-feira. Os atletas que não atuaram no jogo-treino fizeram trabalho técnico no período da manhã e uma atividade física durante a tarde, também no CT Rei Pelé. O técnico Fábio Carille utilizou o jogo-treino da tarde para dar ritmo aos jogadores que não vêm atuando com frequência na temporada. “É muito importante fazer esse gol, para eu melhorar o meu jogo, ganhar mais confiança e me preparar bem para quando entrar em campo”, afirmou o atacante Yusupha Njie. Melhor em campo, o Santos pressionou desde o início e abriu o placar aos 27 minutos. Otero cobrou falta pela esquerda dentro da área, Basso deu uma leve desvio de cabeça e a bola bateu na zaga do Água Santa, matando o goleiro colocando 1 a 0 no marcador.