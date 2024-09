Roger frisa respostas individuais no Inter a partir da consolidação do jogo coletivo

Após vitória sobre o Fortaleza, técnico mostra otimismo com futuro do time colorado e crê em sequência da evolução para o restante do Brasileiro

Satisfeito com a vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (11), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Roger Machado destacou a força das individualidades com base em uma atuação coletiva mais consolidada.

Após o triunfo no Beira-Rio, o treinador colorado mudou sua opinião em relação a aproveitar Alan Patrick, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho juntos. Antes, dizia que só escalaria dois do trio.

“A utilização dos três meias, talvez eu devesse escolher dois, mas o jogo mostrou que é possível ter outro tipo de dinâmica. As conexões e combinações surpreendem. Hoje positivamente. A partida inteira enquanto estiveram em campo, a exceção dos últimos 15 do primeiro tempo, quando o Fortaleza adiantou as linhas e não nos demos conta de ter uma compactação no campo”, iniciou.