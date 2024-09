Pedro, do Flamengo, escolhe mesmo médico que lhe operou em 2018

Atacante do Rubro-Negro sofreu a mesma lesão seis anos atrás, mas no joelho direito, quando defendia o Fluminense

Há seis anos, ele ainda defendia o Fluminense, onde iniciou sua trajetória nas categorias de base. Pedro sofreu a lesão no dia 25 de agosto no decorrer do revés do Tricolor para o Cruzeiro, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. Entre o momento que se contundiu e o retorno aos gramados, foram sete meses e três semanas sem entrar em campo. Mais especificamente, 235 dias inativo. Ele voltou a atuar na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, também em confronto pela Série A, no dia 17 de abril de 2019. Assim, a única certeza é que o jogador não atua mais na temporada, pois restam pouco mais de três meses para o fim da mesma.

Pedro, atacante do Flamengo, já definiu o médico que vai realizar a operação para corrigir a lesão grave no joelho esquerdo, quando treinava pela Seleção, na última semana. Trata-se de Luiz Antônio Vieira Martins, profissional que conduziu cirurgia do mesmo problema que o jogador sofreu em 2018. Na oportunidade, o centroavante teve a mesma contusão, já que rompeu o ligamento cruzado anterior, mas do joelho direito.

Lesão atual é menos grave

O atual problema do atacante do Flamengo tem uma gravidade menor em comparação à lesão que sofreu em 2018. Isso porque, dessa vez, o rompimento do ligamento cruzado anterior não atingiu o menisco. Situação que ocorreu seis anos atrás. Tanto que Pedro precisou também passar por uma intervenção cirúrgica para correção no local. Outra semelhança entre os momentos em que sofreu a contusão, em ambos Pedro era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 2018, quando defendia o Fluminense, havia marcado dez gols em 19 partidas. Na atual edição, o jogador do Flamengo ainda é goleador da Série A, com 11 gols em 21 jogos.

Flamengo conta com retornos importantes

Enquanto Pedro ficará fora de ação por um longo período, o Rubro-Negro focou na recuperação de jogadores machucados durante a paralisação dos torneios para a data Fifa. Com isso, o técnico Tite volta a ter à disposição três peças para a sequência da temporada. Tratam-se do zagueiro Léo Pereira, o meio-campista Arrascaeta e o atacante Gabigol. O primeiro recuperou-se de uma entorse no joelho. Os outros dois jogadores finalizaram tratamentos para solucionar contusões musculares.

Arrascaeta e Gabigol já estavam treinando no campo antes da parada para a data Fifa. Mesmo assim, intensificaram o processo durante este período e receberam a liberação do departamento médico. Deste modo, eles devem ficar, a princípio, como opções no banco de reservas em duelo com o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (12). Tite ainda contará com o retorno de mais quatro atletas que foram convocados para as seleções sul-americanas visando compromissos nas Eliminatórias. No caso, o lateral-direito Varela, que defendeu o Uruguai, e o volante Pulgar, pelo Chile. Bem como o defensor Fabrício Bruno e o meio-campista Gerson, que estiveram a serviço da Seleção Brasileira.