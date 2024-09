Palmeiras vence Athletico-PR e está na final do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (11), o Verdão venceu o Athletico-PR por 3 a 1, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André–SP, e confirmou a vaga na decisão. Thalys, Allan e Luighi anotaram os gols da vitória do time comandado pelo técnico Lucas Andrade, enquanto Lucas Amorim, já nos acréscimos da partida, anotou o de honra do Furacão. O Palmeiras foi mandante na partida por ter feito a melhor campanha na competição.

O jogo

O Palmeiras foi melhor desde o início, quando impôs uma pressão ofensiva e criou diversas chances de perigo. Logo no segundo minuto, a trave salvou o Furacão em cobrança de escanteio. No entanto, o Verdão abriu o placar aos 27 minutos, em outra boa jogada de escanteio. Thalys pegou a sobra na área e mandou para o gol. Contudo, o Athletico reagiu nos minutos finais da primeira etapa e levou perigo em contra-ataques. Porém, se não fosse o goleiro Maksym, os palmeirenses teriam levado uma vantagem maior para o vestiário.

As duas equipes voltaram do intervalo com mudanças, mas o Palmeiras encaminhou a classificação logo aos seis minutos. O camisa 10 Allan aproveitou uma sobra de bola na direita e finalizou forte, entre as pernas do goleiro Maksym, e anotou o segundo do Verdão no jogo. O Furacão tentou reagir, mas parou em boas defesas do goleiro Deivid. Assim, os alviverdes foram fatais e chegaram ao terceiro gol com Luighi, aos 19 minutos. O ritmo diminuiu na reta final da partida, mas o Athletico buscou o gol de honra com Lucas Amorim, já nos acréscimos da partida.