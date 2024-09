Orlando Berrío reencontra ex-companheiros de Flamengo no Paraguai

Antes da partida do Brasil contra o Paraguai, em Assunção, Orlando Berrío, ex-jogador do Flamengo, visitou a concentração da Canarinho. No hotel, o atacante, que atualmente joga no Tacuary, encontrou Vini Júnior, Lucas Paquetá, Juan e Dorival Júnior, com quem trabalhou no clube carioca em 2018.

Além deles, Berrío se reuniu com Rodrigo Caetano, com quem também esteve junto no Mais Querido. O jogador publicou as imagens em sua conta no Instagram.