Neymar exibe ‘momento fofura’ com Mavie

O atacante Neymar fez um registro fofo com Mavie nas redes sociais. O brasileiro exibiu o momento de alimentação com a filha, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Neymar dá comida para Mavie – Foto: Reprodução/Instagram

Nas imagens publicadas pelo camisa 10 do Al-Hilal em seu perfil no Instagram, Neymar aparece dando comida na boca da pequena de 11 meses. O jogador também aproveita para se alimentar durante a interação.