Nas tribunas, Depay é do bando de loucos: comemora e reclama da arbitragem

No duelo do Corinthians com o Juventude, fera holandesa, após apresentação, vira torcedor: vibra com gol e se irrita com a arbitragem

Memphis Depay já está dando provas de que é mais um integrante do “bando de loucos” do Corinthians. Afinal, depois que a diretoria do Timão o apresentou em grande estilo antes do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11/9), ele foi ver o jogo da tribuna. Assim, ele foi muito torcedor. Nas imagens da TV comemorou de um modo efusivo o gol de Romero. Além disso, não escondeu que estava muito irritado no lance do gol do Juventude que demorou oito minutos para ser confirmado pelo árbitro. Certamente considerando que o lance teve falta no goleiro Hugo (no fim das contas, o árbitro anotou gol contra do arqueiro).

Depay estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid no fim da temporada passada. Ele assinou com o Corinthians até o fim de 2026. O jogador de 30 anos é um dos destaques da seleção da Holanda.

