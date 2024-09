Memphis chega de helicóptero à sede do Corinthians e é recepcionado pela Gaviões da Fiel

Atacante do Timão, holandês conheceu as instalações do clube no Parque São Jorge. Tradicional sirene é acionada para reforço impactante

Memphis Depay, novo atacante do Corinthians, teve recepção de astro na sede social do clube, o Parque São Jorge, nesta quarta-feira (12). Isso porque o holandês chegou ao local de helicóptero e vestindo terno. Ele foi recebido pelo presidente Augusto Melo e teve novo contato com torcedores ainda no gramado, mais especificamente com integrantes de uma organizada. O badalado reforço foi à sede social do Timão para conhecer a estrutura do clube.

Ainda no gramado, Depay recebeu uma camisa oficial do Coringão e outra da torcida organizada Gaviões da Fiel. Posteriormente, visitou outros setores das instalações do clube. A propósito, ele escutou a famosa sirene corintiana tocar, tradicional gesto quando há o anúncio de contratações impactantes. O atacante ainda foi ao Memorial e conheceu parte da história do Corinthians. O holandês desembarcou no Brasil na madrugada desta quarta-feira (11) junto dos dirigentes do clube paulista. No caso, o diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário geral Vinicius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira.