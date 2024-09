Maurizio Sarri garante que sonha em dirigir gigante sul-americano

Sem dar maiores detalhes de seu encantamento pelo Boca, Sarri afirmou que se sente apto a continuar trabalhando. Mesmo com a ciência de que, atualmente, tal desejo não se mostra como simples de acontecer:

Disponível no mercado após seu último trabalho na Lazio, o técnico italiano Maurizio Sarri surpreendeu em entrevista dada para o jornal La Gazzetta dello Sport. Isso porque ele afirmou que tem, como sonho para sua carreira, ser treinador do Boca Juniors .

“Ainda quero ser técnico e acho que estou em condições de contribuir com algo. O Boca Juniors seria um sonho final, um sonho louco. Não sei se ele pode ser realizado. Mas algumas partidas em La Bombonera seriam uma experiência única.”

Aos 65 anos, Maurizio Sarri tem parte majoritária de sua carreira no futebol italiano. Após ter trabalho destacado no Empoli, ele marcou época no Napoli e se tornou símbolo de um estilo de jogo ofensivo que o levou a oportunidades em Chelsea, Juventus e, mais recentemente, Lazio.

Como está o atual comandante do Boca?

Neste momento, Diego Martínez, segue com relativo prestígio junto à diretoria apesar dos apontamentos sobre sua passagem em La Boca. Desde sua contratação, no início deste ano, o profissional com vínculo até dezembro de 2025 acumula histórico de 20 vitórias, 15 empates e sete derrotas em 42 jogos disputados.