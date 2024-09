Mano rejuvenesce perfil dos reforços do Fluminense e tem resposta em campo

Na janela de transferências, que fechou no último dia 2, o Fluminense, que está em franca recuperação no Brasileirão, mudou sua estratégia no mercado. Assim, com o técnico Mano Menezes, o Tricolor rejuvenesceu seus reforços, algo que tem dado resultado em campo, com um time mais intenso, vertical e objetivo.

Ao contrário de jogadores mais experientes e acima dos 30, o novo comandante preferiu trazer nomes que dessem mais vigor físico e aguentassem o intenso calendário. Fernando Diniz, seu antecessor, adotava um estilo com a bola nos pés e toques curtos. Depois dos títulos da Libertadores e da Recopa, porém, o trabalho desandou em 2024.

No primeiro semestre, Diniz focou na experiência, algo que deu certo na temporada anterior. Contudo, o time já era recheado de jogadores acima dos 30 anos. Então, seis dos oito reforços estavam nesta faixa de idade, com a média de 29,9. Entretanto, nenhum desses atletas com mais rodagem renderam ou se encaixaram ao estilo de jogo, o que refletiu no fraco início de campanha no Brasileirão.