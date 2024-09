Liga Forte União: Warner e Disney desejam exibir jogos do Brasileirão

A Liga Forte União mantém conversas com a Warner e a Disney pela venda de direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025

A Liga Forte União tem novos interessados no pacote de jogos do Brasileirão. A Warner Bros. Discovery e a Disney negociam com o grupo para exibir as partidas da competição em plataformas pagas a partir de 2025. A DAZN, que deseja voltar ao Brasil, e a Globo também conversam por acordos. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, o avanço de um acerto da Disney com a LFU depende de outras prioridades que a multinacional tem momento, principalmente em relação aos torneios internacionais. Por outro lado, a Warner vê no negócio uma possibilidade de ampliar seu leque de jogos exclusivos. A ideia é exibir pela Max, seu streaming, que já conta com competições como o Paulistão e a Champions League.

Inclusive, a Warner transmitiu partidas do Brasileirão até 2021. Porém, acabou desistindo devido ao modelo adotado na época, que não rendeu o esperado.