Justiça acata pedido do Palmeiras contra o LinkedIn; entenda

O Palmeiras foi à Justiça contra o LinkedIn Brasil por causa de um perfil acusado de oferecer falsas vagas de emprego no clube. A conta, aliás, não tem autorização para usar a marca do Alviverde. A informação foi do jornalista Perrone, colunista do “UOL”.

Diante da ação, a Justiça, em tutela de urgência, determinou que o LinkedIn forneça ao clube os dados de identificação do titular do perfil. Além disso, o LinkedIn não poderá promover ou registrar outros perfis do mesmo titular que firam os direitos da agremiação. A decisão cabe recurso.