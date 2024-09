John Textor garante estabilidade financeira no Lyon e planeja venda do Crystal Palace

John Textor, proprietário do Lyon, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), para comentar sobre a questão financeira do clube francês. O presidente do clube, que também é dono da SAF do Botafogo, afirmou que o Lyon não irá receber sanções da DNCG (órgão regulador do futebol na França) e afirmou que a venda do Crystal Palace servirá como “capital de giro”.

“Foi publicado que prometemos vender 100 milhões de euros e que seríamos punidos se não cumpríssemos, mas não é tão simples assim. O Lyon, agora parte da Eagle Football Group, é uma multinacional com um orçamento complexo. No nosso plano apresentado à DNCG, prometemos vender por 130 milhões de euros, mas também planejamos comprar por 211 milhões de euros, e isso ninguém mencionou. No final, vendemos apenas 40 milhões de euros e gastamos 145 milhões de euros. Não atingimos a meta de transferências porque alguns jogadores decidiram ficar. Haverá ajustes. Inicialmente, planejamos um déficit de 80 milhões de euros, mas acabou sendo de 105 milhões de euros, o que não é uma diferença tão grande”, explicou.

Dificuldades financeiras e aporte pessoal de John Textor

“Já investi 22 milhões de euros do meu próprio bolso e vou adicionar mais 40 milhões de euros nas próximas semanas”, disse.