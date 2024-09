Gustavo Henrique conta com Arena cheia para empurrar o Timão

O zagueiro Gustavo Henrique pediu presença massiva da torcida do Corinthians na partida contra o Juventude, nesta quarta-feira (11), às 21h. O duelo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o Timão precisa de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar.

“Precisamos do apoio do nosso torcedor. Somos muito fortes jogando em casa. Aquele gol nos ajudou a diminuir a vantagem deles. Acabou fazendo com que a gente chegue para este jogo muito vivo. Esperamos fazer um grande duelo e, com o apoio do nosso torcedor, sair com a classificação”, disse o zagueiro Gustavo Henrique à Corinthians TV.

O zagueiro Gustavo Henrique, inclusive, fez o gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 na partida de ida, em Caxias do Sul (RS). Dessa forma, uma vitória por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis, enquanto novo tropeço classifica os gaúchos.