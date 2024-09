Fluminense pode dar salto na classificação na próxima rodada do Brasileirão

Tricolor soma 27 pontos, três a menos que o Bragantino, atual 11º, e tem a chance de se afastar ainda mais do Z4 da competição

Depois de ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem reagido sob o comando do técnico Mano Menezes. Fora do Z4, o Tricolor tem, agora, a chance de dar um salto na tabela e começar a almejar voos maiores na competição nacional.

Afinal, a equipe de Laranjeiras soma 27 pontos, apenas três a menos que o 11º colocado, que no momento é o Red Bull Bragantino. Caso tenha uma boa combinação de resultados, pode saltar da 16ª posição para a 12ª. Vale lembrar que quando o treinador chegou, o time somava apenas 6 pontos.

Para isso, terá que vencer o Juventude, no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, e torcer para tropeços de Criciúma, Athlético-PR e Grêmio, que enfrentam Palmeiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino, respectivamente.