Fluminense espera por Arias após Data Fifa e polêmica

Após recusar proposta de renovação e defender a Colômbia na Data Fifa, o atacante Jhon Arias é aguardado no Fluminense para seguir preparação para o próximo compromisso do time na temporada. Este será o primeiro contato do jogador desde as polêmicas envolvendo uma possível saída do Tricolor.

O elenco treinou no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (11), mas o craque não esteve presente. Afinal, ele atuou por 79 minutos no duelo da última terça (10) contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, e não retornou ao Brasil.

