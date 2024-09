Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, que contará com um grande públic o, às 21h45 (de Brasília). O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo , em Salvador, por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique.

Como está o Flamengo

Para o jogo no Maracanã, o técnico Tite não contará com De La Cruz, que está no departamento médico. O mesmo vale para Viña, Cebolinha e Pedro, que já estão fora da temporada por conta de lesões.

Por outro lado, o treinador terá Gabigol e Arrascaeta, que se recuperaram de contusão, à disposição. Gerson, Fabrício Bruno, Pulgar e Varela, que estavam com as suas respectivas seleções, também vão para o jogo.

Como está o Bahia

Já o técnico Rogério Ceni seguirá sem contar com Biel e Nicolás Acevedo, que estão no departamento médico. Santiago Arias e Luciano Rodríguez, que estavam em suas seleções, ficam à disposição do treinador. Eles, aliás, não entraram em campo na última rodada das Eliminatórias.