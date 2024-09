Ex-técnico do Vitória é acusado de estupro e vai parar na delegacia

Silva foi levado à 9ª Delegacia de Polícia Civil, no bairro Boca do Rio, em Salvador. A corporação informou que Ricardo foi acusado de ter estuprado a filha de uma ex-companheira.

Ricardo Silva, de 64 anos, já passou por vários clubes do futebol baiano, destacando-se principalmente pelo Vitória. Em 2010, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil.

Veja a nota divulgada pela Polícia Civil

Um termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado na Central de Flagrantes, nesta quarta-feira (11), contra uma mulher de 37 anos, suspeita do crime de injúria. De acordo com o registro de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma situação de estupro no bairro Costa Azul. Ao chegar no local, a mulher acusou seu ex-companheiro de estuprar a sua filha. Oitivas estão em andamento para elucidação do ocorrido. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).