Ex-Real Madrid, Sergio Ramos pode parar no Brasil

Ídolo do Real Madrid e do Sevilla, Sergio Ramos pode parar no futebol brasileiro nos últimos passos de sua carreira. O zagueiro, assim, foi oferecido a quatro clubes brasileiros, de acordo com o site “Uol”.

Vasco, Botafogo, Flamengo e Corinthians se animaram com a possibilidade, porém, os três primeiros desistiram do negócio quando souberam o alto salário que a fera demanda. As exigências financeiras, portanto, foram um entrave para Cruz-Maltino, Glorioso e Rubro-Negro.

O Corinthians, no entanto, de acordo com a reportagem, estuda a possibilidade de negociação e mapeia o cenário para saber se a chegada do xerife espanhol é mesmo uma boa. O clube paulista acabou de contratar o atacante holandês Depay, outra grife do futebol europeu, com passagem, por exemplo, pelo Barcelona.