Ex-jogadores confirmam presença em evento de parceria do Villarreal com Pelé Academia

Ídolo e embaixador do clube espanhol, Marcos Senna estará no evento, que será aos pés do Cristo Redentor nesta quinta

Para selar o acordo de colaboração do Villarreal C.F. com o Resende e a Pelé Academia, um evento aos pés do Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12/09), às 19h30, reunirá ex-jogadores e personalidades do mundo do futebol.

O evento contará com a presença de Marcos Senna, ídolo e embaixador do clube espanhol, Fernando Roig, CEO do Villarreal, Juan Antón, diretor comercial, Eduardo Gomes e Marcelo Montenegro, respectivamente CEO e sócio da Pelé Academia.