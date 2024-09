Ex-goleiro de Real e PSG, Navas é oferecido ao Grêmio

Goleiro de grandes clubes europeus como Real Madrid e PSG, Keylor Navas, de 37 anos, foi oferecido ao Grêmio para a sequência da temporada. Ele está sem contrato desde maio, quando deixou o clube francês. Dessa maneira, ele pode assinar com qualquer equipe do futebol brasileiro e ser inscrito no Brasileirão, cujo prazo termina no dia 20 de setembro.

Navas tem ofertas consideradas atraentes para atuar no mundo árabe, mas também avalia a chance de jogar no Brasil. O salário do jogador giraria em torno de R$ 700 mil.

Contudo, o Grêmio ainda não se posicionou sobre uma possível oferta ao costarriquenho. Afinal, o Imortal conta em seu elenco com três goleiros, que tiveram suas oportunidades nesta temporada. São eles o titular Marchesín e os reservas Rafael Cabral e Caíque.