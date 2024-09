Estevão se reapresenta sem dores e deve jogar contra o Criciúma

Atacante do Palmeiras recebeu pancada no rosto em partida pela Seleção Brasileira, na última terça-feira (10)

O treino do Palmeiras desta quarta-feira (11) teve uma boa notícia para o torcedor. Afinal, o atacante Lázaro não queixou-se de dores após receber uma pancada na derrota de 1 a 0 do Brasil para o Paraguai, na última noite (10), em Assunção (PAR).

O jovem de 17 anos, vale lembrar, atuou por apenas 10 minutos na derrota do Brasil. Por isso, fez apenas uma atividade regenerativa no CT do Palmeiras. Ainda assim, o Verdão conta com ele para a partida contra o Criciúma. A bola vai rolar para este embate às 16h do próximo domingo (15), no Allianz Parque.

Além de Estevão, o Palmeiras teve outros dois atletas convocados para as rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo: o zagueiro Gustavo Gómez, do Paraguai, e Richard Ríos, atleta da Colômbia. O primeiro não entrou em campo contra o Brasil, enquanto o segundo atuou 90 minutos em vitória sobre a Argentina. Ambos, porém, só irão se reapresentar nesta quinta-feira (12).