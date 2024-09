Endrick entra no top 10 de melhores jovens do futebol mundial

Atacante do Real Madrid ocupa o terceiro lugar em estudo feito pelo Observatório do Futebol (CIES). Pau Cubarsi e Lamine Yamal estão na frente

O atacante Endrick, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi considerado o terceiro melhor jovem do futebol mundial, de acordo com estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES). Ele aparece à frente de outras grandes promessas, como Warren Zaire-Emery, volante do PSG, Kobbie Mainoo, meio-campista do Manchester United, e Kendry Páez, joia da seleção venezuelana.

No ranking, o brasileiro só fica atrás de dois jogadores: Pau Cubarsi e Lamine Yamal, ambos do rival Barcelona. Além disso, Endrick é o único representante do Brasil nessa lista.

“Acompanhamos regularmente todos os estudos produzidos pelo CIES, pela sua credibilidade e metodologia, sistematizada, e baseada em evidências. Nesse, que considera a experiência em campo dos jovens em competições relevantes, de clubes e seleções, Endrick é o primeiro entre os não-europeus, e um dos três primeiros do mundo, por conta do seu sucesso precoce e das etapas que ‘queimou’ sempre. Já atua na Seleção principal desde quando poderia defender até mesmo a das categorias Sub-17. Aliás, isso é raro nos países já campeões do mundo”, completa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, agência que administra a carreira do atacante.

Outras marcas

Em início de temporada na Europa, o jogador também já alcançou marcas históricas. Aliás, a mais recente foi a de jogador estrangeiro mais jovem a marcar com a camisa do Real Madrid na La Liga. Na sua primeira partida oficial, Endrick entrou aos 85 minutos e precisou apenas de 8 minutos para balançar as redes.