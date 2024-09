Cruzeiro x Fortaleza (sub-20): onde assistir e escalações

Raposa e Leão do Pici se enfrentam, nesta quinta-feira (12), na Arena Independência, em duelo pela semifinal pelo Brasileirão sub-20

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, nesta quinta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), na Arena Independência. Como trata-se de jogo único, o vencedor garante uma vaga na decisão do torneio. Como a Raposa teve melhor campanha em comparação ao adversário, ganhou o direito de ser o mandante do embate.

Em caso de empate no tempo normal, a classificação será definida na disputa de pênaltis. O vencedor enfrentará o Palmeiras, que conquistou triunfo sobre o Athletico. Aliás, no único encontro das equipes, ainda na primeira fase do torneio, os mineiros venceram por 1 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida decisiva terá a transmissão exclusiva do SporTV, na Tv fechada.