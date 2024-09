Corinthians x São Paulo: CBF divulga detalhes da final do Brasileirão Feminino

Timão e Tricolor iniciam o embate pelo troféu da competição nacional, no domingo (15/9), às 10h, no MorumBIS

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (11), a tabela detalhada dos jogos de ida e volta da final do Brasileirão Feminino A1. Além de informações sobre local, dia e horário, o documento também mostra onde as partidas serão transmitidas.

O primeiro Majestoso será no próximo domingo, dia 15 de setembro. Depois de uma “novela”, o São Paulo conseguiu definir o Morumbis como palco do jogo, com a bola rolando a partir das 10h.