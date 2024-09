Corinthians passa pelo Juventude e está na semifinal da Copa do Brasil

Classificação do Timão só foi confirmada com um gol aos 51 da etapa final. No fim das contas: 3 a 1 sobre o Juventude

A festa é do Corinthians! Nesta quarta-feira (11/9) a Fiel compareceu de forma maciça (45.505) à Neo Química Arena. Fez a festa para a apresentação do atacante holandês Memphis Depay. Depois, apoiou o time do início ao fim para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. Como o Timão perdeu por 2 a 1 no Sul, tinha de vencer para seguir vivo. Em jogo dramático e com arbitragem muito confusa, meteu 3 a 1. Romero, Zé Marcos (contra) e Ramalho, este aos 51 da etapa final (quando o jogo caminhava para as penalidades), fizeram para os corintianos. O goleiro Hugos Souza, contra, marcou para o Juventude.

Com a classificação, o Corinthians abocanhou mais R$ 9,45 milhões. Somam-se os prêmios das fases anteriores e o time já contabiliza R$ 22,89 milhões. Agora, o Timão/time gaúcho espera o vencedor de Flamengo x Bahia para saber o seu rival nas semis. Na ida, em Salvador, o Fla fez 1 a 0 e joga pelo empate o duelo da volta que será nesta quinta-feira, no Maracanã.

Romero marca para o Corinthians

O Corinthians teve uma chance com Romero no início, mas encontrou dificuldade para encaixar o seu jogo nos primeiros minutos. Assim, o Juventude administrava o tempo, ficando com a bola (49%). Porém, mesmo não conseguindo ser dominante, o Timão chegou ao gol num belo lance. Yuri Alberto tocou para Talles Magno e este encontrou Romero bem colocado na área. O chute cruzado foi no canto direito do goleiro Gabriel. Timão na frente.