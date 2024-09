Bruno Vicari renova com a ESPN

Jornalista Bruno Vicari teve o contrato renovado com a ESPN, canal do Grupo Disney; profissional completará 10 anos de empresa em outubro

O jornalista Bruno Vicari acertou a renovação de seu contrato com a ESPN, canal do Grupo Disney. O novo acordo terá validade até 2026. Com isso, o apresentador do SportsCenter completará 10 anos na empresa em outubro. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

Vicari está na ESPN desde 2014. No canal, o jornalista fez parte de cobertura de grandes eventos como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, além da Libertadores e da Copa Sul-Americana.