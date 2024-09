Barreal avança na recuperação e inicia transição no Cruzeiro

Meia ainda não foi liberado, mas avança no tratamento e pode reforçar o Cruzeiro contra o São Paulo, em jogo no domingo

O meia Álvaro Barreal, do Cruzeiro, começou a fase de transição nos treinamentos nesta quarta-feira (11), aproximando-se do retorno aos jogos. A Raposa enfrentará o próximo adversário no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Barreal, que vem enfrentando dores no tornozelo esquerdo, não participou dos treinos nos últimos dias. Embora ainda não esteja totalmente liberado, a fase de transição marca a aproximação entre o departamento médico e o retorno ao campo.

Atualmente, o Cruzeiro já tem duas ausências confirmadas para a partida: Juan Dinenno e Rafa Silva, ambos em tratamento no departamento médico. Barreal será reavaliado nos próximos dias. Se ele não estiver apto para jogar, Fernando Seabra provavelmente escalará Lautaro Diaz, mantendo o esquema tático atual.