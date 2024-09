Atlético x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, às 21h45, nesta quinta, na Arena MRV. Tricolor precisa vencer para avançar

Com este resultado, a equipe mineira pode até empatar que avança para semifinal. Do outro lado, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença que vai direto para próxima fase. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Atlético e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na partida de ida, no MorumBis, o Galo venceu por 1 a 0.

Como chega o Atlético

O Atlético conta com quatro desfalques para o duelo. O volante Fausto Vera, que já defendeu o Corinthians na atual edição da Copa do Brasil; o meio-campista Matías Zaracho, que se recupera de procedimento cirúrgico; o atacante Alisson, que trata de lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Deyverson, que já representou o Cuiabá no torneio.

Por outro lado, o técnico Gabriel Milito, aliás, contará com três retornos em relação ao último jogo da equipe, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, terá o zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Paulinho. Por sua vez, o atacante Hulk, que ficou fora por controle de carga, está à disposição do Galo.