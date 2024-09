Artur Jorge troca o banco de reservas por seminário em Portugal

Técnico do Botafogo ministrará palestra na véspera do duelo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Mas ele está suspenso pelo terceiro amarelo

Técnico do Botafogo, Artur Jorge estará no Porto, em Portugal, nesta sexta-feira (13). Justamente na véspera da partida contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro. Ele participará do “Thinking Football Summit”, seminário sobre futebol, na Super Bock Arena, no Norte daquele país. O evento vai de quinta (12) a sábado (14).

Artur Jorge está suspenso para a partida contra o Timão por levar o terceiro cartão amarelo na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza por 2 a 0. O jogo também foi no Colosso do Subúrbio, na jornada passada. Franclim Carvalho, auxiliar técnico e braço direito do treinador, deve ficar à frente da equipe.