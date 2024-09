Alívio para Renato! Jemerson e Rodrigo Ely voltam a treinar no Grêmio

Dupla de zaga titular não havia enfrentado o Atlético-MG, na última rodada. Treinador já não conta com dois defensores suspensos

O Grêmio deve ter sua dupla de zaga titular para o confronto contra o Bragantino, no domingo, pelo Brasileirão. Ausentes da última partida pela competição, Jemerson e Rodrigo Ely estão recuperados de lesão e treinaram com bola no CT Luiz Carvalho. Assim, devem estar liberados para jogar.

Os zagueiros apareceram em fotos divulgadas pelo clube, apesar de a atividade ter sido fechada aos jornalistas. Eles ainda não haviam participado dos treinos técnicos com bola da semana. A dupla sofreu lesão muscular às vésperas do duelo contra o Atlético-MG, na Arena. Dessa maneira, faziam tratamento para voltar o quanto antes a ficar à disposição.