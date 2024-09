Alisson vê Brasil fraco ofensivamente e pede paciência com novo ciclo

“A gente começou bem. Trabalhando bem a bola, com paciência. Procurando espaço que não era muito. O Paraguai veio com a proposta de se defender. Eles marcaram um gol, e depois a gente sabia da dificuldade. O jogo ficou picotado como a gente não gosta. Mesmo a gente tendo mais posse de bola, não fomos agressivos ofensivamente. Podíamos melhorar depois do gol, mas foi ao contrario, pioramos. Criamos muito pouco para fazer o que tinha que fazer para sair com a vitória”, falou Alisson.

O Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após a partida, o goleiro Alisson analisou a partida e acredita que o gol paraguaio prejudicou a equipe no restante da partida. O arqueiro também viu a Canarinho produzir pouco ofensivamente e não conseguiu criar durante a partida.

Alisson pede paciência com novo ciclo na Seleção

Um dos líderes do elenco, o goleiro passa novamente por um novo ciclo com a Seleção Brasileira. Contudo, para Alisson, o elenco precisa de mais tempo para conseguir desempenhar um futebol melhor. Além disso, vê o Brasil com troca de lideranças com o novo elenco.

“Acho que é um processo. muitos jogadores dos mais experientes viveram esse processo e hoje está tendo uma grande troca de geração. Mesmo jovens que tem experiência de Copa do Mundo, mas assumindo um protagonismo, de titular na Seleção. Assim não é fácil. Temos um novo treinador. Não tem nem um ano no comando e para se criar uma equipe leva tempo. Ficamos 10 dias aqui, não tem tempo pra treinar. Parece desculpa mas não é. É difícil esse momento, temos que criar uma maneira de encontrar uma boa performance e traduzir em boa performance. Ter convicção no trabalho e buscar a vitória. Poderíamos ter feito muito melhor hoje e não aconteceu”, finalizou.

