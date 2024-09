Venezuela e Uruguai ficam no empate pelas Eliminatórias

Vinho Tinto é melhor na maior parte do tempo, mas time Celeste conta com boa atuação de Rochet para ficar com empate, em Maturín

Tudo igual no Monumental de Maturín. Nesta terça-feira, Venezuela e Uruguai empataram por 0 a 0, pela oitava rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. A Vinho Tinto foi melhor na maior parte tempo e poderia sair com os três pontos, mas faltou capricho. Do outro lado, a Celeste sentiu os desfalques, enfrentou dificuldades na criação e quase não assustou. No entanto, a equipe contou com a boa atuação do goleiro Rochet, do Internacional.

Com o resultado, o Uruguai soma 15 pontos, na terceira posição, já que a Colômbia venceu a Argentina. A Venezuela, aliás, fica na sexta colocação, com 10 no momento. Agora, as seleções só voltam a campo em outubro pelas Eliminatórias. A Vinho Tinto enfrenta a Argentina, enquanto a Celeste encara a seleção do Peru. Datas e horários ainda serão definidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uruguai com dificuldades…

Venezuela e Uruguai fizeram um jogo mais brigado do que com chances claras de gols. Os donos da casa tiveram uma estratégia melhor, especialmente para forçar os erros na saída de bola do adversário. Tanto que Rondón chegou a balançar a rede após roubada de bola, mas o jogador estava impedido. Além disso, Soteldo, que atua no Grêmio, foi bem acionado. A Celeste, por sua vez, ficou com mais posse, porém mais defensiva e com pouca criatividade. Os desfalques do setor de meio-campo fizeram falta.