Veja onde assistir aos jogos das Eliminatórias da Ásia

Segunda rodada da terceira fase rolará nesta terça-feira (10/9), são nove jogos, com destaque para os líderes do grupo C: Bahrein x China

Nesta terça-feira (10/9), rola a segunda rodada, completa, da terceira fase das Eliminatórias da Ásia. Serão nove jogos, com destaque para dois jogos do Grupo C, o da Morte: Indonésia x Austrália e Bahrein x Japão.

No caso dos australianos, a seleção vai até a Indonésia e precisa vencer para se recuperar. A seleção perdeu para Bahrein, em casa, por 1 a 0. Foi a grande zebra da rodada. Este jopgo será às 9h (de Brasília). Já às 13h jogam os líderes Bahrein e Japão. Os japoneses arrasaram a China, por 7 a 0, na maior goleada da rodada. Bahrein, como citado acima, bateu os australianos.

Jogos da 2ª rodada das Eliminatórias da Ásia

Grupo A

8h55 – Coreia do Norte x Qatar

11h – Quirguistão x Uzbequistão

13h – Emirados Árabes x Irã

Grupo B

10h55 – Palestina x Jordânia

11h – Omã x Coreia do Sul – ESPN4 e Disney+

15h – Kuwait x Iraque

Grupo C

9h – Indonésia x Austrália – Disney+

9h – China x Arábia Saudita – Disney+

13h – Bahrein x Japão – ESPN4 e Disney+