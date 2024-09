Valor milionário de golpe financeiro envolvendo Dudu sobe após auditoria; defesa contesta

O caso está sob responsabilidade do 15º Distrito Policial de São Paulo, e a Polícia Civil realizou dois mandados de prisão nesta semana Crédito: Jogada 10

O valor do golpe financeiro sofrido por Dudu, do Palmeiras, aumentou R$ 4 milhões após avaliação de novos documentos por parte de auditoria contratada pelo jogador. O caso está sob responsabilidade do 15º Distrito Policial de São Paulo, e a Polícia Civil realizou dois mandados de prisão na segunda-feira (9). Thiago Donda, padrinho de casamento do atacante, segue desaparecido. A auditoria concluiu, a partir de movimentações financeiras sem autorização de Dudu e com assinaturas falsas, que o atacante teve R$ 22.221.192,78 de prejuízo no golpe. Quando os representantes do atleta pediram instauração do inquérito, a quantia parcial era de R$ 18 milhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Transferências com assinaturas falsas para Thiago Donda e sua empresa – BWF Assessoria e Agenciamento – estão sob investigações da Polícia. Além disso, o cálculo do valor total também se baseou em juros, encargos e multas por impostos atrasados, cédulas de crédito e transferência de veículos por falsidade ideológica.

Mandados de prisão Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente da agência do Bradesco, acabou detido nessa segunda-feira (8), em São Paulo. A polícia tem indícios de que ele também esteve envolvido no golpe aplicado em Dudu. A defesa do bancário não quis se pronunciar oficialmente sobre o caso. Thiago Donda exercia papel de uma espécie de ‘braço-direito’ de Dudu e, inclusive, esteve entre os padrinhos do noivo no casamento do atacante. Procurado pela Polícia, o empresário segue desaparecido. Já sua defesa nega a veracidade das acusações, contesta as cifras e afirma que recorreu à decisão. “Quanto à possibilidade de se entregar, todas as decisões estão sendo tomadas com base no respeito ao devido processo legal. Estamos recorrendo judicialmente para garantir que a verdade seja reconhecida. Sobre as acusações, Thiago reafirma que é inocente e que sua versão será esclarecida nos autos. A auditoria, contratada, conclui algo que não condiz com a realidade dos fatos e será devidamente contestada no âmbito judicial”, disse Wellington Vieira Martins Jr, advogado de Donda, à Itatiaia.